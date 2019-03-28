وفد أمريكي رفيع المستوى يصل إلى بكين لاستئناف المحادثات التجارية

وصل وفد من المفوضين التجاريين بالولايات المتحدة، اليوم الخميس، إلى بكين لبدء جولة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى إنهاء حرب الرسوم الجمركية بين البلدين.



وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن هذه الجولة من المحادثات هي الأحدث من نوعها ضمن سلسلة الاجتماعات الرامية إلى إنهاء الصراع الذي يعوق تجارة البضائع، التي تبدأ من الفول الصويا وحتى المستلزمات الطبية والدوائية.



ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، جاو فنج، قوله إن المحادثات ستستمر طوال يوم كامل غدًا، مُضيفًا أن الجانبين لا يدخران جهدًا في سبيل إحراز المفاوضات تقدمًا ملحوظًا في هذا الشأن.



ويرأس الوفد الأمريكي الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، اللذان أعربا عن سعادتهما بشأن استئناف المحادثات مجددًا، وتطلعهما لنجاح المفاوضات التجارية بين البلدين.



يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب، الأسبوع الماضي، عن تفاؤله بشأن استئناف المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن، موضحًا: "نحن نبلي بلاءً حسنا جدا في المحادثات مع الصين"، مما يُشير إلى أن البلدين يقتربان من إبرام اتفاق من شأنه أن يُنهي الحرب التجارية بينهما.