البورصة تتجه للصعود وتسترد 6 مليارات جنيه من خسائرها

استردت أسهم ومؤشرات البورصة لدى نهاية معاملات الأسبوع اليوم الخميس، جزءا من خسائرها التى منيت بها خلال الجلسات الماضية، بدعم من مشتريات قوية للمؤسسات المالية المصرية والعربية.



وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 6 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 814.7 مليار جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 76. 0%، بما يعادجل 111.15 نقطة، ليصل إلى مستوى 14665.8 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 30" بنسبة 33. 0%، بما يعادل 2.27 نقطة، ليغلق عند مستوى 685.9 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها 745 مليون جنيه، بتداول نحو 143.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 19 ألف صفقة شراء وبيع.