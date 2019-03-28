انطلاق فعاليات منتدى دندرة الثقافي بقنا بحضور الآلاف

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات منتدي دندرة الثقافي بحضور الآلاف من أبناء قرية دندرة ومحافظة قنا ومختلف القيادات التنفيذية والشعبية، بالإضافة إلى شخصيات من مختلف دول الخليج والعالم العربي.



وتحدث الأمير هاشم الدندراوى رئيس خلال افتتاح المنتدى في دورته الخامسة، والذي حمل عنوان "قيمة الإنسان" إن الإنسان يتعرّض للتقييم من محيطه البشري وفي مناحي الحياة كلها؛ العلمية والعملية والعائلية والاجتماعية، وحيث إننا كيان اجتماعي يهتم بالإصلاح الإنساني، نتلفّت حولنا لنتعرّف على المعايير التي يعوّل عليها الناس في تقييم بعضهم البعض.



وأضاف الدندراوى أننا أمام بيئات اجتماعية ذات موازين متعددة ومتنوعة ومتداخلة في الحكم على إنسان بأنه يستحق التقدير والإجلال؛ فمن الناس من يقيس كل آخر بدرجة تديّنه وتقواه، ومنهم من يزنه بوسع ثقافته وطرافة حديثه، ومنهم من يثمّن حسن الخلق فيرفع صاحبه فوق غيره ويختصّه بالتقريب والصحبة ويرتضيه للتعامل الاقتصادي والمالي.