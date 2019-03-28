البلاديوم يهبط 2% لأدنى مستوى في 6 أسابيع

نزل البلاديوم، اليوم الخميس، اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع، ليواصل الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة وسط مخاوف من أن يؤدي تباطؤ اقتصادي إلى تقويض الطلب على المعدن، مما ساهم في نزول المعدن عن مستويات فنية مهمة بعد ارتفاعه إلى مستويات قياسية.



وانخفض البلاديوم في التعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 1412.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1130 بتوقيت جرينتش، وتكبد المعدن الذي يستخدم كمحفز في صناعة السيارات أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية في أكثر من عامين في الجلسة السابقة، وهبطت الأسعار 6.3 بالمئة مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح.



وانخفض البلاديوم ما يزيد على 200 دولار، منذ أن بلغ مستوى قياسيا عند 1620.52 دولار للأوقية الأسبوع الماضي.



ونزل المعدن، أمس الأربعاء، عن متوسطه المتحرك في 55 يوما البالغ نحو 1453 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ أغسطس.



ويقول محللون إن تعليقات أدلى بها مارك كوتيفاني الرئيس التنفيذي لأنجلو أمريكان، الذي قال إن البلاديوم يشكل "فقاعة"، أدت أيضا إلى عمليات بيع كثيفة للمعدن.



وفي الوقت نفسه، تراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1304.80 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة، بسبب ضغوط من ارتفاع الدولار وصعود أسواق الأسهم.



وهبطت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1304.40 دولار للأوقية.



ونزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 15.20 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 843.84 دولار للأوقية.