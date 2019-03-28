وزير النقل يبحث مع"ترانسماش هولدينج" الروسية توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الخميس، مع وفد شركة "ترانسماش هولدينج" الروسية وبحضور السفير الروسى بالقاهرة سيرغي كيربتشينكو الإجراءات الخاصة بتنفيذ عقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، والتي سبق توقيعها بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي - المجري الممثل في شركة "ترانسماش هولدينج".



في بداية اللقاء، أكد وزير النقل على أهمية هذه الصفقة التي تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية، والتي ستحدث نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع، خاصة أنها تم توقيعها في ظل إرادة سياسية داعمة لها ولكل تطوير وتحديث وتجديد وتدعيم لمرفق السكك الحديدية الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.



وناقش الجانبان كل ما يتعلق بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتفعيل التعاقد المادي للصفقة حسب العقد الموقع وكل ما يتعلق بمدد التوريد، حيث أكد الوزير أنه يتم التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في إنهاء هذه الإجراءات بالنظر للأهمية الكبيرة لهذا التعاقد.



من جانبه، أكد رئيس الشركة على أن هذا التعاقد يمثل تعاونا مثمرا لثلاث دول هي مصر وروسيا والمجر، مشيرا إلى أن الشركة بدأت بالفعل في الخطوات التنفيذية لهذه الصفقة الضخمة حيث تم استقبال وفد فني من هيئة السكك الحديدية في مصانع الشركة بروسيا لمراجعة الرسومات والتصميمات الخاصة بالبواجي ودوائر الهواء، كما سيتم استقبال الوفد مرة أخرى خلال الأيام القادمة للإطلاع ومراجعة كافة الرسومات والتصميمات الخاصة بهياكل العربات لاعتمادها.



وأشار إلى أنه بحلول سبتمبر القادم سيتم الانتهاء من عدد 2 عربة نموذج سيتم إرسال الأولى إلى المجر لكي يتم اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية، والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر، على أن يتم تسليم الدفعة الأولى من العربات بعدد 30 عربة في ديسمبر القادم.



وأشاد المهندس كامل الوزير بالتزامن بين إجراءات إنهاء خطوات التفعيل المادي للعقد وبين البدء فعليا في الخطوات التنفيذية لتصنيع العربات من أجل إنهاء توريد وتصنيع العربات وفقا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين، مشيرا إلى أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها بين الشركة والإنتاج الحربي في مجال تصنيع العربات.



وأوضح الوزير أن وزارة النقل تعمل على توطين صناعة النقل في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع إلى المصانع المصرية، خاصة أنه مع توطين هذه الصناعة في مصر سيتم زيادة التعاون مع الدول الأفريقية في مجال السكك الحديدية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



كما أكد الجانبان على بناء ورشة جديدة في مصر لعمل العمرات الخاصة بالعربات الجديدة، ومواصلة التفاوض بين الجانبين حول توقيع عقد صيانة لمدة 15 عامًا للعربات وكذلك تدريب العاملين بالورش لمدة 15 سنة على أعمال الصيانة للمحافظة على مستوى العربات واستدامة الخدمة المقدمة من خلالها.



يذكر أن إجمالي قيمة الصفقة تبلغ 22 مليار جنيه وتشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.



ومن المقرر نقل القطارات المميزة الحالية العاملة على خطوط المسافات الطويلة للعمل على خطوط الضواحي بعد توريد العربات الجديدة، وذلك بدلًا من قطارات الضواحي الحالية ذات اللون الأصفر التي ستخرج من الخدمة تمامًا، كما أن عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة (300 عربة) التي سيتم توريدها ضمن التعاقد الجديد ستعمل محل بعض القطارات المكيفة العاملة على خطوط المسافات الطويلة وفقًا لخطة إحلال وتجديد واسعة لأسطول هيئة سكك حديد مصر من عربات الركاب.