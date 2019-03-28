ليفربول: أهمية أهداف صلاح ظهرت بشدة فى آخر 7 مباريات

أكد موقع "ليفربول" البريطانى، أن أهمية أهداف محمد صلاح مع نادى ليفربول ظهرت بشدة فى آخر 7 مباريات للفريق والتي صام فيها النجم النصري عن التهديف.



وأضاف أن صلاح لعب دورًا حيويًا فى كفاح ليفربول من أجل المنافسة في بطولتي الدوري وأبطال أوروبا.



وأشار إلى أنه على الرغم من أن الملك المصرى يمر بأسوأ فتراته الكروية مع الريدز، فإنه لا يزال يثبت أن قدراته لا تقدر بثمن، فصلاح يعد أفضل هداف للفريق يليه ساديو مانى.



وأوضح أن دراسة إحصائيات الريدز دلت على أن صلاح كان له تأثير ملحوظ على الفريق، وأن أهدافه كانت الأكثر قيمة، حيث أحرز 10 أهداف حاسمة أهدت للريدز الفوز، وقد يكون سببًا في فوزهم بالدوري للمرة الأولى منذ 29 عامًا.

