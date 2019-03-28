سلطنة عُمان الثانية عربيا والـ16عالميا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي

حصلت سلطنة عُمان على المركز الثاني عربيًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2018-2019، الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات، إذ حازت السلطنة على 0.868 نقطة، وجاءت في المركز السادس عشر عالميا ضمن المؤشر الذي شمل 175 دولة بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وليتوانيا واستونيا وسنغافورة وإسبانيا وماليزيا وكندا والنرويج وأستراليا ولوكسبمورج.



ذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن السلطنة جاءت ضمن أفضل ثلاث دول عربية بمنطقة الخليج في التصنيف العالمي، وهي المملكة العربية السعودية وقطر.



وقال تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات إن السلطنة حصلت على درجات عالية الركائز القانونية وبناء القدرات، مشيرا إلى أن السلطنة لديها هيكل تنظيمي قوي؛ بما في ذلك استراتيجية عالية المستوى للأمن السيبراني وخطة رئيسية وشاملة وخارطة طريق.



وأوضح أن السلطنة أنشأت إطارا لعمل الحكومة الإلكترونية، وهو مجموعة من المعايير الأفضل عالميا في الممارسات وأنظمة إدارة العملية لتعزيز تقديم الخدمات الحكومية بما يتماشى مع مهمة الحكومة الإلكترونية، وهو المتعلق بالقواعد والإجراءات التي من خلالها يتم التأكد من أن مشاريع وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الحكومية تتسم بالاستدامة والتوافق مع استراتيجيات وأهداف هيئة تقنية المعلومات (ITA)، كما يوفر ضمان حول قيمة مشاريع تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.



وذكر تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات أن السلطنة أظهرت مقاييس إيجابية على صحة النظام البيئي والمعروفة باسم "Cyber Green" لقطاعات البنية الأساسية الوطنية للمعلومات التي تستهدف تعزيز التواصل والاستجابة للحوادث وقدرات الفرق المشاركة، وكذلك ضمان بذل جهد جماعي مستمر للتخفيف من التهديدات السيبرانية بين فرق الاستجابة الوطنية لحوادث الحاسوب (CIRTs) في المنطقة العربية.



ويركز مؤشر الأمن السيبراني على أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي وضمان تمتين الخصوصية وحماية سرية المعلومات الشخصية واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين والمستهلكين من مخاطر الفضاء السيبراني.



ويعد الاتحاد الدولي للاتصالات هذا المؤشر استنادا إلى خمسة معايير هي المعيار القانوني والمعيار التقني والمعيار التنظيمي ومعيار بناء القدرات ومعيار التعاون.



وحصلت السلطنة على 0.187 في المعيار القانوني للأمن السيبراني و0.184 نقطة بالمعيار التقني و0.197 نقطة بالمعيار التنظيمي و0.195 نقطة بمؤشر بناء القدرات و0.160 بمؤشر التعاون.