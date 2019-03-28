محافظ السويس يقرر فتح شارع النمسا

قرر اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، فتح شارع النمساء التجاري أمام حركة السيارات من جديد؛ نظرا لكثرة الشكاوى من قبل التجار والمواطنين الكائنين بالشارع.



وأشار البيان الذي أصدرته المحافظة اليوم ـ إلى أن اللواء صقر أعطى تعليماته لإدارة المرور بتنظيم مرور السيارات ومنع دخول المخالف، وأكد على شرطة المرافق وحي السويس برفع أي إشغالات أوتعديات بالشارع.



وكان محافظ السويس في 12 مارس الماضى قد أصدر قرارا بإغلاق شارع النمسا خلال الجولته بالشارع تمهيدا لرصفه وتجميله لإعادته لشكله الجمالي والتاريخي الذي كان عليه منذ سنوات طويلة.