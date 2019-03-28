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الخميس 28/مارس/2019 - 06:30 م

القوى العاملة والعمل الدولية تكرمان محررة "الدستور"

القوى العاملة والعمل
دعاء جابر
dostor.org/2569939

كرم محمد سعفان وزير القوى العاملة، وإريك أوشلان القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الصحفيين والإعلاميين الفائزين في مسابقة التناول الإعلامي التوعوي للهجرة غير النظامية، كما شمل التكريم عددا من الصحفيين تقديرا لدعم ملف العمل الإعلامي الهادف.

وسلّم سعفان، شهادة تقدير، للزميلة دعاء جابر، محررة شئون الوزارة بجريدة الدستور، لجهدها المتميز في تغطية أخبار الوزارة، ومنظمة العمل الدولية، ومتابعة الملف العمالي في مصر.

وجاء التكريم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، بمقر مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور أريك أوشلان مدير المكتب، بمناسبة احتفالية منظمة العمل بالذكري المئوية لتأسيسها في 11 إبريل المقبل،"١٩١٩- ٢٠١٩" و٦٠ عاما فى إفريقيا ومصر.

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