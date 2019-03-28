"لقاء الجمهورية" بلبنان: الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان يخالف القانون الدولي

لقاء الجمهورية (تيار سياسي لبناني برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) أن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السوري المحتلة، يخالف القانون الدولي والقرارات العربية كافة، على نحو يتطلب مبادرة عربية جامعة لمجابهة القرار ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الحقوق العربية.



وأدان لقاء الجمهورية – في ختام اجتماعه المنعقد اليوم الخميس - الاستسهال في تكريس أرض الجولان العربية لخدمة مصالح إسرائيلية وأهدافها التوسعية، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة ترسيم الحدود اللبنانية السورية، بما يُثبت الهوية اللبنانية لمزارع شبعا الحدودية من قبل الجانب السوري ويعزز الموقف اللبناني لاستردادها عبر الأطر القانونية الدولية.



وأشار إلى أهمية إجراء حوار عاجل لتوحيد الموقف اللبنانية حول قضية النازحين السوريين الذين يتواجدون داخل لبنان، ومخاطرها على النازحين أنفسهم وعلى لبنان واللبنانيين، لاسيما وأن المبادرة الروسية لعودتهم لم تفعل بعد وغير قابلة للتطبيق في القريب العاجل، ما يستدعي موقفا لبنانيا جامعا يضمن عودتهم السريعة إلى المناطق الآمنة في سوريا.