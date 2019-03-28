الاحتلال الاسرائيلي يغلق مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، المدخل الشمالي لبلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية بواسطة المكعبات الأسمنتية.



وقالت بلدية عزون في بيان، إن جرافات الاحتلال بمرافقة قوات كبيرة من الجيش وضعت المكعبات الإسمنتية على الطريق المؤدية إلى عزون وأغلقتها بشكل كامل، بحجة قص البوابة الحديدية أمامها.



وأضافت البلدية "ان إغلاق المدخل الرئيسي للبلدة يدفع السائقين إلى اخذ طرق التفافية مليئة بالعقبات، ما يعيق وصول المواطنين إلى أعمالهم في الوقت المناسب".