هيئة مسيرة العودة: الشعب الفلسطيني قرر السير نحو الحرية

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار لأوسع مشاركة في "مليونية الأرض والعودة" السبت المقبل، مؤكدة إن الشعب الفلسطيني قرر السير نحو الحرية مهما كلف ذلك من ثمن وتضحيات.



ودعت الهيئة خلال مؤتمر صحفي بمخيم العودة "ملكة" شرق غزة اليوم الخميس أبناء الشعب الفلسطيني للتركيز في فعالياتهم وأنشطتهم على إحياء التراث الوطني والإبداعات المختلفة، ليعلم العالم إصرار الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في الحياة رغم الحصار والعدوان.



كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني والمشاركين في المسيرات ولاسيما الشباب لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من رصاص الاحتلال والقناصين وعدم فتح نقاط جديدة سوى المحددة من قبل مسيرات العودة والتعاون التام مع لجان النظام والضبط المنتشرة في المخيمات الخمسة بهدف الحفاظ على سلامتهم وعودتهم سالمين.



وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والقانونية ووسائل الاعلام كافة بالحضور وتغطية هذا اليوم المشهود، كما طالبت كل الهيئات الدولية بمراقبة ورصد انتهاكات الاحتلال الذي يسمع تهديده ووعيده وإرهابه كل أرجاء المعمورة.