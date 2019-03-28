جهاز الأمن الروسي يعتقل مشتبهًا لتورطه في تفجيرات مترو موسكو2010

أعلن مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الخميس، أن جهاز الأمن ألقى القبض على عضو في عصابة إجرامية تورطت في تنظيم هجمات إرهابية استهدفت محطتي مترو لوبيانكا وبارك كولتوري في موسكو عام 2010.



وذكر المركز -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن عصابة "فاجابوف" تورطت في تنفيذ تفجيرات بواسطة مهاجمات انتحاريات في 29 مارس لعام 2010 في محطتي لوبيانكا وبارك كولتوري..مشيرة إلى أن المعتقل المشتبه به سيخضع المزيد من الاستجواب في موسكو.



كانت الهجمات الإرهابية أسفرت عن مقتل 39 شخصًا وإصابة 128 آخرين، وتمت تصفية سبعة من العقول المدبرة للهجوم على أيدي رجال الشرطة.