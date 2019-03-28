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الثقافة
الخميس 28/مارس/2019 - 02:02 م

7 أبريل.. حفل توقيع رواية "حافة الكوثر" بمعرض الإسكندرية

7 أبريل.. حفل توقيع
نضال ممدوح
dostor.org/2569920

تنظم الدار المصرية اللبنانية للنشر٬ في السابعة مساء يوم الجمعة 7 أبريل المقبل٬ ضمن فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب٬ حفل توقيع رواية "حافة الكوثر" للشاعر الكاتب علي عطا، على هامش ندوة "أدباء في بلاط صاحبة الجلالة" مع زينب عفيفي٬ حسام أبو العلا٬ والدكتورة إيمان الزيات.

يذكر أن "حافة الكوثر" تندرج تحت ما يسمى "أدب الاعتراف"، وهو نوع أدبي لا توجد منه نماذج كثيرة في المكتبة العربية، فالأحداث تتدفق بين القاهرة والمنصورة، لتغلف بوحًا حميميًا لـ"حسين جاد"؛ الصحفي الذي أصدر ثلاثة دوواين شعرية، وينزي في مهنته خلف تحرير نصوص الآخرين الصحفية والإبداعية. يشجعه صديقه المهاجر إلى ألمانيا "الطاهر يعقوب" عبر رسائل تصله منه بالإيميل على كتابة رواية يُضَمِنها كل ما يؤرقه في حاضره وماضيه لعله يتخفف من أزمة نفسية تكاد تعصف بكيانه وبما أنجزه من نجاح مهني وإبداعي.

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