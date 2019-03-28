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فن
الخميس 28/مارس/2019 - 02:00 م

وفاء مراس تواصل تصوير "عيون غائمة"

الفنانة المغربية
الفنانة المغربية وفاء مراس
حسين الجندي
dostor.org/2569919

تواصل الفنانة المغربية وفاء مراس، تصوير مشاهدها في المسلسل المغربي "عيون غائمة" الذي يصور حاليا بالدار البيضاء، بطولة نجاة الوافي وياسين أحجام، وسيناريو المسرحي عبد الحق الزروالي، من إخراج سعيد خلاف، الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وكشفت "مراس" عن طبيعة دورها في العمل، حيث إنها تلعب دور موظفة تدعى سميرة تعمل في إحدى شركات الصيد البحري وتساعد زوجها المحامي في تحقيق أغراضه من عقد صفقات بطرق غير مشروعة من خلال منصبها كمسئول كبير في الشركة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة المغربية هو مسلسل "السلطان والشاه"، حيث تظهر ضمن الأحداث فى دور ضيفة شرف، إخراج المخرج الكبير محمد عزيزية، وبطولة محمد رياض وعبد الرحمن أبو زهرة وسامر المصري وأحمد سلامة ومادلين طبر، كما عرض لها على شبكة قنوات الحياة مسلسل "سرايا حمدين"، حيث تشارك فى بطولته بجانب النجم سامح حسين ومحمد ثروت وإيناس مكى، وإخراح سيف يوسف.

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