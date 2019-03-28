إحباط بيع 3 أطنان لحوم وأسماك فاسدة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين، حملات أمنية مكبرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



أسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة، في المحافظات، عن ضبط 34 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها 2.591 طن لحوم، 555 كيلو جرام أسماك فاسدة قبل بيعها في الأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.