"الثقافة" تحتفي بيوم اليتيم الأربعاء والخميس القادمين

ينظم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، في السادسة مساء الأربعاء القادم 3 أبريل، معرض "عالم الحيوانات المرحة" للفنان فوزي مرسي، وذلك في إطار احتفال مراكز الإبداع بوزارة الثقافة بيوم اليتيم.



ويضم المعرض 35 عمل كاريكاتير موجه للأطفال حول مجموعة من الحيوانات تجمعهم مواقف طريفة، كالفيل والزرافة وغيرها من الحيوانات.



يذكر أن الفنان فوزي مرسي فنان كاريكاتير وقوميسير عام الملتقي الدولي للكاريكاتير، ونشرت أعماله في مجلة قطر الندي والعديد من مجلات الأطفال، وشارك في المئات من المعارض المحلية والدولية.



ويوم الخميس القادم الموافق 4 أبريل، تحتفي أكاديمية الفنون برئاسة الفنان أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية، بيوم اليتيم، في تمام الساعة الـ11 صباحًا، وذلك بتنظيم مجموعة من الفقرات الفنية للأطفال الأيتام أمام ساحة معهد الفنون المسرحية.



من ناحية أخرى، يعقد بيت المعمار المصري"بدرب اللبانة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة وعرض "وهم الزمن" للدكتور أشرف بطرس، في الثالثة والنصف مساءً بعد غد السبت.



وتتناول الندوة ثلاث عروض وهي: مفهوم الزمن، مبدأ عدم اليقين، مفهوم الأكوان المتوازية: حيث يناقش العرض الأول مفهوم الزمن من خلال محورين: الأول والذي عبر عنه "اينشتين" بفكرة وهم الزمن، والثاني عن تزامن الحاضر والماضي والمستقبل.



