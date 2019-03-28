تجديد حبس عاطل متهم بالنصب على المواطنين بالأزبكية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 3 ملايين جنيه، عقب إيهامهم بقدرته على إلحاق أولادهم بكلية الشرطة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الأزبكية الحالة الأمنية بدائرة القسم شاهدوا تجمع عدد من الأشخاص ومشادة كلامية بينهم، بالانتقال والفحص تم التقابل مع 3 أشخاص وبصحبتهم "أمير ع. ص" 48 عامًا، ومقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، سبق اتهامه في 3 قضايا سرقة، ومطلوب التنفيذ عليه في 14 حكم حبس جزئي ومستأنف (نصب – تبديد)، وقرر أحدهم بسابقة قيام المذكور بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على 3 ملايين جنيه، عقب إيهامهم بقدرته على إلحاق أبنائهم بكلية الشرطة.



وأضاف أنه لم ينفذ الاتفاق، وامتنع عن رد المبالغ المالية، واليوم وحال سيره بمحل الواقعة تقابل معه مصادفةً، فأمسك به واتصل بالمجني عليهما الآخرين اللذَين أكدا ما جاء بأقواله.



وبمواجهة المتهم أقرَّ بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.