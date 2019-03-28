5 بدائل صحية للبلاستيك في الحياة اليومية

لا يخفى على أحد الأضرار التي تتسبب فيها مادة البلاستيك، خاصة في الاستخدامات الغذائية.



لذلك يقدم الخبراء بعض البدائل التي يمكن من خلالها الاستغناء عن البلاستيك في حياتنا اليومية:



- أكياس حفظ الأطعمة

تتكون البدائل الدائمة من الألياف التي تمت معالجتها بشمع النحل لتبقي على الطعام طازجا، فضلًا عن إمكانية غسلها لفترة طويلة بالماء وحتى بالصابون، وبالطبع سيكون الحل الأفضل هو التغليف في العلب المستعملة التي لا تزال بحالة جيدة، كما أن زجاجات الزبادي الفارغة مع الغطاء اللولبي تحافظ على السجق طازجًا، وحتى ورق الخبز يحتوي أيضًا على البلاستيك.



- فرشاة الأسنان اليدوية

يمكن استبدالها بالفرشاة المصنوع مقبضها من الخشب وشعيرات من فحم الخيزران، كما أن هناك أقراصا لتنظيف الأسنان تستخدم بدلًا من المعجون.



- الشفاطة

تتوفر العديد من المنتجات البديلة للشفاطة المصنوعة من البلاستيك، والتي تصنع من الزجاج أو الخشب، وأغلب هذه المنتجات يمكن تنظيفها في غسالة الأطباق.



- البالونات

يمكن استبدالها بالبالونات الورقية وأكاليل الزينة.



- أطباق الاستخدام لمرة واحدة

يمكن الاستغناء عنها بالأطباق العادية، مع الابتعاد عن أدوات المائدة البلاستيكية، ويمكن اختيار الآيس كريم على سبيل المثال الموضوع في قمع البسكويت بدلًا من البلاستيك.

