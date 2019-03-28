روسيا تمنح قيرغستان مساعدات بقيمة 30 مليون دولار

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تقديم مساعدات بقيمة 30 مليون دولار لقيرغستان قبل زيارتها، والتي تعد واحدة من حلفاء موسكو الاقتصاديين والعسكريين الرئيسيين في المنطقة.



من جانبه، قال المستشار بالكرملين، يوري أوشاكوف، في تصريحات نقلتها صحيفة (موسكو تايمز) الروسية، إن الحكومة قررت في مارس الجاري منح 30 مليون دولار لقيلاغستان كمساعدات لا ترد في سبيل دعم ميزانية بشكيك بطلب من الحكومة القرغيزية.



ووقعت موسكو وبيشكيك على اتفاق بقيمة 1.2 مليار دولار للاستثمار في التنقيب عن الموارد المعدنية قبل زيارة بوتين للبلاد، ومن المقرر التوقيع على 30 اتفاقًا ثنائيًا.



وأشار مستشار الكرملين إلى أن روسيا أعلنت تمديد العفو عن المهاجرين من قيرغستان الذين انتهكوا قوانين الهجرة.



ووصل بوتين إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك اليوم في زيارة تستغرق يوما واحدا، يوقع خلالها على وثيقة جديدة حول وضع القاعدة العسكرية الروسية في البلاد.

