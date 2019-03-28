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سياسي
الخميس 28/مارس/2019 - 01:51 م

شكاوى الأعلى للإعلام تعقد 3 اجتماعات بشان مخالفات مهنية

جمال شوقي، رئيس
جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس
وليد صلاح
dostor.org/2569892

قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة عقدت أمس 3 اجتماعات هامة؛ الأول مع رئيس مجلس إدارة قناة الحدث اليوم والممثل القانوني للقناة بخصوص شكوى مخالفة قانون الملكية الفكرية؛ فيما يخص بث أحداث رياضية.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن اللجنة طالبت رئيس القناة بسند البث ورد القناة الرسمي على هذا الأمر، موضحا أن الجلسة استغرقت ثلاث ساعات وقررت اللجنة استكمال التحقيق خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل.

وتابع شوقي: الاجتماع الثاني عقد مع رئيس مجلس قناة النهار ونائب رئيس القناة، فيما يخص برنامج "قطعوا الرجالة" الذي قرر المجلس وقف بثه، وتم مناقشة ملاحظات المجلس على البرنامج وتعهدت بتغيير الاسم وعدم خروج المحتوى عن القيم المجتمعية، وتم مناقشة ملاحظات خاصة ببرامج القناة وتسلمت إدارة القناة كتيب المعايير المهنية والأكواد الخاصة بقواعد التغطية الإعلامية المتخصصة فيما يخص المراة والطفل.

وأوضح رئيس شكاوى الأعلى للإعلام أن الاجتماع الثالث عقد مع مجدي شندي رئيس مجلس إدارة جريدة المشهد، للحديث حول المعايير المهنية، لافتا إلى أن لجنة التظلمات كانت قد عقدت اجتماعا لمناقشة التظلم الذي تقدم به شندي من قرار حجب موقع المشهد الإلكتروني لمدة 6 أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه.

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