سعفان: السيسى يرعى احتفالية مئوية منظمة العمل الدولية بالقاهرة

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي رعاية احتفالية منظمة العمل الدولية بالذكرى المئوية لتأسيسها في 11 أبريل المقبل، "1919 - 2019" و60 عاًما فى إفريقيا ومصر، حيث تم اختيار مصر من ضمن 187 دولة أعضاء في المنظمة الدولية لإقامة الاحتفالية بها باعتبارها من أولي الدول المنضمة لها.



ومن المقرر أن تتم تغطية الاحتفالية علي مستوي 4 قارات من خلال 24 دولة، حيث يتزامن موعد هذه التغطية مع ذكرى جلسة مؤتمر باريس للسلام في 11 أبريل 1919 والتي قبلت مسودة دستور منظمة العمل الدولية، الذي أصبح جزءًا من معاهدة فرساي التي وقعت في 28 يونيو 1919 لإنهاء الحرب العالمية الأولى.



أعلن ذلك محمد سعفان وزير القوي العاملة، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور أريك أوشلان مدير المكتب.



وقال سعفان، إن اختيار مصر لإقامة الاحتفالية المئوية لم يأت من فراغ، بل اعتمد على معايير نجاح كثيرة، ومقومات اختيار أساسية تتمتع بها مصر، وعمل دءوب وجهود مضنية من العمل بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة الماضية.



وقدم الوزير الشكر للمنظمة على اختيارها مصر ضمن 24 دولة على المستوى العالمي للاحتفال بمئويتها، الأمر الذي يؤكد يقينًا دور مصر الكبير ومكانتها الرائدة، وقدرتها الكبيرة على البذل والعطاء، باعتبارها قلب العرب النابض ورائدة إفريقيا، مؤكدًا أنه سيكون احتفالًا يليق باسم مصر ومنظمة العمل الدولية.



وأكد أن هناك تعاونا كبيرًا بين منظمة العمل الدولية والحكومة المصرية ممثلًة في وزارة القوى العاملة، مشددا على أن المنظمة كانت شريكًا أساسيًا في إخراج قانون التنظيمات النقابية الجديد رقم 213 لسنة 2017، حيث أخذ مصر بكافة الملاحظات التي أبدتها المنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976، كما تم الأخذ بالملاحظات التي أبدتها المنظمة على قانون التنظيمات النقابية قبل إصداره بنسبة 95%.



وقال: إن المجلس الأعلى للحوار المجتمعى أوصى فى أول اجتماع بتشكيل لجنة ثلاثية، تضم فى عضويتها ممثلين عن أصحاب الأعمال، والعمال، والحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، تكون مهمتها دراسة بعض النقاط والملاحظات التى أبدتها بعثة منظمة العمل الدولية على قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 والتى تتمثل فى الحد الأدنى لتكوين المنظمات النقابية العمالية.



وأشار إلى أن اللجنة تدرس ذلك لرفع توصياتها للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعى، وفى حالة الموافقة على هذه التوصيات سترفعها لمجلس الوزراء، وفى حال إقرارها سترسل لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات بشأنها.



وحول سؤال عن توقف برنامج العمل الأفضل، قال وزير القوي العاملة إن منظمة العمل الدولية اقترحت على الحكومة المصرية إطلاق مرحلة تجريبية من برنامج العمل الأفضل، وبعد أن حقق البرنامج نتائج إيجابية، تم من قبل إدارة البرنامج تأجيل تنفيذ البرنامج الكامل حتى يتسنى لهم القيام بمزيد من التنسيق مع الحكومة المصرية والجهات التمويلية.



وأشار الوزير إلى أن مشروع التنافسية والذي كان بالشراكة بين الوزارة والمنظمة، والذي تم تطبيقه على مستوى 26 دولة على المستوى العالمي فإن مصر تبوأت المكانة الأولى عالميًا في تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع، معربًا رغبته في استكمال المنظمة هذه الشراكة الفاعلة مع الوزارة، خاصًة بعد النجاح الكبير للمشروع، مؤكدًا أن الوزارة عازمًة كل العزم على استكمال المشروع بتطبيقه على مستوى محافظات الجمهورية تباعًا.



وكشف سعفان أن مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية تمت حوسبتها بنسبة 100%، وببورسعيد سيتم تشغيلها ابتداءً من الأسبوع المقبل، والشرقية ابتداءً من أول مايو المقبل، وستتوالى المحافظات تباعًا ليتم تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية خلال عام 2019.



وأكد الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفًا للعمل والشراكات الفاعلة مع منظمة العمل الدولية، من تعاون جاد ومثمر، مضيفًا أن الوزارة اتفقت مع إحدى الدول العربية لنقل مشروع الحوسبة لها بما عند مصر من خبرة في هذا المجال.



وأعرب الوزير في ختام كلمته عن سعادته البالغة بتواجده بمقر مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في إطار استعداداتها للاحتفال بالمئوية الخاصة بإنشائها.



وحول سؤال عن قانون التنظيمات النقابية المصري، قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: إن الحكومة المصرية والمنظمة أدركت أهمية مراجعة بعض مواد القانون لتجاوز عدد من النقاط السابقة، وقد قامت المنظمة، ولجنة الخبراء المستقلة بتقديم بعض التوصيات على القانون وطرق تطبيقه، مؤكدا أننا على تواصل دائم مع وزارة القوى العاملة للتعاون فيما يخص العمل والتشريعات الاجتماعية لتعزيز التشريعات من أجل عمل أفضل.



وأوضح أوشلان أن نتائج أنشطة المنظمة في مصر خلال عام 20182019 سيتم توثيقها في كتيب ويتم توزيعه خلال احتفالية المنظمة بالمئوية، مشيرا إلي أن الدول التي سيتم الاحتفال بها بالمئوية تزامنا مع القاهرة، وهي سوفا عاصمة جزر الفيجي ومانيلا عاصمة الفلبين وبكين عاصمة الصين وبانكوك عاصمة تايلاند وداكا عاصمة بنجلاديش وكولمبو عاصمة سيرلانكا ونيودلهي عاصمة الهند وبريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا وإنتاناريفو عاصمة مدغشقر وموسكو عاصمة روسيا وعمان الأردن وبيروت والقاهرة وكييف عاصمة أوكرانيا وتورينو بإيطاليا وجنيف بسويسرا وبروكسل وأبيدجان عاصمة ساحل العاج وبرازيليا عاصمة البرازيل وبوينس أيرس عاصمة الأرجنتين وفيلادلفيا- الولايات المتحدة الأمريكية ونيويورك ومكسيكة عاصمة المكسيك وليما عاصمة بيرو.