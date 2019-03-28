ضبط 47 قضية فى مجال الغش الغذائى خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين، حملات أمنية مكبرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



أسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة، في المحافظات، عن ضبط 47 قضية فى مجال الغش الغذائى ضبط خلالها 18.518 طن مواد غذائية متنوعة، 2520 لتر عصائر، و5730 عبوة "حلوى – زيت طعام".



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.