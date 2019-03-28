بلومبرج: انخفاض حاد للليرة التركية وسط مخاوف من تكرار أزمة العام الماضي

انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، بشكل حاد وسط مخاوف من تكرار أزمة العام الماضي، ويتزامن ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في تركيا.



ووفقا لبيانات موقع "بلومبرج"خسرت الليرة نحو 4.67% من قيمتها مقابل الدولار، متراجعة إلى 5.5779 ليرة مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 10:28 بتوقيت موسكو.



وأضاف بلومبرج أن الأسواق المالية في تركيا شهدت تقلبات منذ الجمعة الماضي، بعد صدور مؤشرات على أن احتياطيات البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية تتقلص، ما يدل على أن السلطات تعمل على دعم الليرة.