هآرتس: نتنياهو مضطر لتقديم تنازلات لحماس قبل الانتخابات

أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن إسرائيل تستعد للاحتجاجات الجماعية في قطاع غزة، في ظل الهدنة المؤقتة التي عقدتها مصر لوقف موجة العنف الأخيرة.



وتابعت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ورطة، فهو لا يستطيع تقديم المزيد من التنازلات لحركة حماس قبل إنطلاق الانتخابات، ولكن بدون هذه التنازلات قد تنلدع احتجاجات جديدة على الحدود نهاية الإسبوع الجاري.



وأضافت أن مصر نجحت في احتواء جولة العنف الأخيرة، ولكن الجولة القادمة أصبجت قريبة جدًا في حال لم يتوصل الطرفين لتفاهمات جديدة، وقد تكون الجولة القادمة أكثر عنفًا وهو ما يعني تعرض المتظاهرين الفلسطينيين لنيران القناصة وبالتالي وقوع عدد كبير من الضحايا.



وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ في تعزيز تواجده بالقرب من السياج الحدودي بداية من يوم الإثنين الماضي، بالإضافة إلى تهديد حركة حماس بشن عملية برية، استعدادًا لأي مظاهرات استثنائية تقوم بها المقاومة، خصوصًا وأن يوم السبت القادم سيتزامن مع الذكرى الأولى لمسيرات العودة وذكرى يوم الأرض.

