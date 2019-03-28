رئيس الوزراء الصيني يعد بفتح السوق أمام الشركات الأجنبية بصورة أكبر

وعد رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانج، اليوم الخميس، بفتح السوق الصينية أمام الشركات الأجنبية، بصورة أكبر، بينما توشك وفود أمريكية وصينية على استئناف المفاوضات بين البلدين فيما يخص الحرب التجارية طويلة الأمد.



وقال لي لدى افتتاح منتدى بواو الآسيوي، وهو مؤتمر اقتصادي يعقد في جزيرة هاينان جنوبي الصين: "إننا نعامل الشركات المحلية، والشركات ذات التمويل الأجنبي، على حد سواء، ونحمي حقوق ومصالح جميع أنواع الشركات".



ووعد لي بمراجعة "قائمة سلبية" للقطاعات التي يتم فيها تقييد الاستثمار الأجنبي، بحلول نهاية يونيو المقبل، مضيفا أن الصناعات التي سيتم فتحها على نحو أكبر، تشمل الاتصالات والتعليم والنقل والطاقة.



وقال لي إن "موقف الحكومة الصينية ثابت" لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وهي واحدة من العديد من النقاط المؤلمة في قلب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.



ووصل وفد تجاري أمريكي برئاسة الممثل التجاري الامريكي روبرت لايتيزر، ووزير الخزانة ستيفن منوشن، إلى بكين بعد ظهر اليوم الخميس، في زيارة لمدة يومين لاجراء مفاوضات تهدف إلى حل التوترات التجارية بين البلدين.