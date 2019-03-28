شنت الإدارة العامة لشرطة التموين، حملات أمنية مكبرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



أسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة، في المحافظات، عن ضبط 34 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها 2.586 طن سكر، 1209 عبوة زيت طعام.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.