غدًا.. وزيرة الثقافة تشهد حفل "كايرو ستيبس" في روما

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، غدا الجمعة، الحفل الغنائي الذي تقيمة فرقة "كايرو ستيبس" بقيادة المؤلف الموسيقي باسم درويش، في الأكاديمية المصرية بروما، خلال زيارتها الحالية لإيطاليا، بحضور سفير مصر بايطاليا هشام بدر، الدكتورة جيهان زكي رئيس الأكاديمية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المصري، والسفراء العرب المقيمين في إيطاليا والجاليات العربية.



وقال باسم درويش - في تصريح اليوم الخميس - إن الفرقة سوف تقيم حفلين في روما غدا وبعد غد، من أجل المساهمة في توطيد العلاقات المصرية الإيطالية، إيمانا منا بأهمية الدور الذي يلعبه الفن والثقافة في توحيد الشعوب رغم اختلاف اللغات.



وأوضح أنه تم إعداد برنامج ضخم للحفلين، يضم أكثر من 15 عازفا مصريا، منهم رامي عطا الله "صوليستات"، علي الهلباوي "بيانو"، راجي كمال "قانون"، وائل السيد "أكورديون"، محمد رأفت وهاني الصواف من ألمانيا، ومجدي ثابت "مهندس صوت"، والعازف العالمي أندريا، وماتياس فراي مؤسس فرقة كايرو ستيبس في ألمانيا.



وأشاد درويش بمجهودات أكاديمية روما، مع الفرقة للخروج بحفل مشرف يحمل اسم مصر.



جدير بالذكر أن وزيرة الثقافة سوف تحضر، بعد غد السبت، الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان اللغة والثقافة العربية الذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في ميلانو تحت عنوان "شهرزاد خارج القصر.. كيف غير حضور المرأة في الفضاء العام في اللغة والآداب والفنون"، وسيتم تكريم الدكتورة إيناس عبد الدايم لاختيارها من قبل اللجنة المنظمة نموذجًا متميزًا للمرأة العربية المبدعة.



يشار إلى أن الدورة الرابعة من مهرجان اللغة والثقافة العربية انطلقت اليوم في ميلانو وتستمر لمدة ثلاثة ايام، وتتضمن عدة فعاليات تعبر عن الحضارة العربية وتشمل معرضًا للكتاب وندوات ثقافية وأمسيات شعرية إلى جانب حفلات موسيقية.

