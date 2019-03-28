أول تعليق من ريم البارودى على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

علقت الفنانة ريم البارودى، عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على خبر انفصال سمية الخشاب وأحمد سعد، وكتبت قائلة: "يمهل ولا يهمل"؛ وذلك بعد ساعات من انتشار الخبر.



وكان الفنان أحمد سعد قد نشر عبر صفحته على "فيسبوك"، صورة، معلنا انفصاله عن زوجته الممثلة سمية الخشاب، بعد زواجهما في العام الماضي.



وكتب سعد: "أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب.. أتمنى لها السعادة والتوفيق".



وعبر عن امتنانه وتقديره لأولاده قائلا: "وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي.. أولادي".