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الخميس 28/مارس/2019 - 01:43 م

الملحق العسكري الفنزويلي: روسيا لن تشارك في أي عمليات عسكرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمينة ذكي
dostor.org/2569871

نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء،عن الملحق العسكري الفنزويلي في موسكو قوله إن أفراد الجيش الروسي وصلوا إلى فنزويلا لكنهم لن يشاركوا في العمليات العسكرية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في وقت لاحق، إن روسيا أرسلت فريقًا من المتخصصين إلى فنزويلا لمناقشة التعاون العسكري بناءً على طلب الحكومة في كراكاس.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا يوم الأربعاء إلى سحب القوات من فنزويلا وقال إن "كل الخيارات" مفتوحة لتحقيق ذلك.

وذكرت تقارير إعلامية أن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الروسية هبطتا خارج كاراكاس يوم السبت على متنهما نحو 100 جندي روسي، وقد رفضت روسيا حتى الآن التعليق على التقارير.

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