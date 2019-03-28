بايرن ودورتموند يستأنفان صراعهما على لقب الـ "بوندسليجا"

يعود فريقا بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند للمنافسات المحلية بعد غد السبت، مع اقتراب انتهاء سباق المنافسة على لقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".



ويتصدر بايرن ميونخ الترتيب بفارق سبعة أهداف أمام منافسه بوروسيا دورتموند، حيث إن الفريقين متساويان في عدد النقاط، مع تبقي ثماني مباريات على نهاية الدوري.



وتستضيف مدينة ميونخ مواجهة مباشرة بين بايرن وبوروسيا يوم 6 أبريل المقبل، ولكن في البداية يحل بايرن ميونخ ضيفا على فرايبورج بينما يستضيف دورتموند فريق فولفسبورج بعد غد السبت في الجولة السابعة والعشرين من منافسات البوندسليجا.



وقال مانويل نوير قائد بايرن ميونخ "عاد اللاعبون الدوليون، وخضنا أول مران سويا تقريبا بمشاركة كل اللاعبين. والآن الأمور متعلقة بنقل تركيزنا إلى البوندسليجا وكأس ألمانيا".



ويلتقي بايرن ميونخ مع هايدنهايم في كأس ألمانيا يوم الأربعاء المقبل ولكن بعدما تمكن من انتزاع صدارة جدول الترتيب من دورتموند، الذي تصدره لفترة طويلة، لن يسمح بترك الصدارة أمام فرايبورج.



ويستمر غياب الجناح المخضرم آرين روبين، بينما تدرب ديفيد ألابا وألفونسو دافيس بشكل منفرد خلال هذا الأسبوع.



وتم تدعيم النادي من خلال التعاقد مع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، أغلى صفقة في ألمانيا والفائز بكأس العالم، من أتلتيكو مدريد، ولكنه سيكون متاحا للمشاركة مع الفريق بداية من الموسم المقبل.



وتعرض كريستيان بوليسيتش، المعار لدورتموند، للإصابة خلال مشاركته في مباراة دولية ودية مع المنتخب الأمريكي ولكن ماريو جويتزة وباكو ألكاسير وأكسيل فيتسيل من الممكن ان يكونوا جاهزين للمشاركة.



على الورق، ستكون مهمة بايرن ميونخ في فرايبورج سهلة، حتى ولو كانت خارج ملعبه، لاسيما وأن فولفسبورج، صاحب المركز السابع منافس دورتموند، في سباق شرس من أجل احتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.



واستطاع فرايبورج أن يفرض التعادل مع مضيفه بايرن ميونخ في الدور الأول، بينما انتزع بوروسيا دورتموند فوزا صعبا من مضيفه فولفسبورج 1 صفر.



وقال برونو لاباديا مدرب فولفسبورج، الذي سيترك تدريب الفريق بنهاية الموسم، عن دورتموند في تصريحات لصحيفة "بيلد الألمانية":"لديهم مزايا الأبطال".



وأضاف:" يمكنك أن تضعهم تحت السيطرة وبعد ذلك تظهر مميزاتهم الفردية.



ماركو ريوس أو جوردان سانتشو بإمكانه دائما أن يضيف شيئا. هذا ما يجعل دورتموند مميزا".



ويتصدر لايبزج قافلة المطاردين للمتصدرين، لوكن بفارق 11 نقطة قبل أن يواجه ضيفه هيرتا برلين يوم الأحد.



ويمكن أن يتراجع لايبزج للمركز الرابع قبل خوض مباراته في هذه الجولة، إذا فاز بوروسيا مونشنجلادباخ بمباراته أمام فورتونا دوسلدورف التي تقام قبل مباراة لايبزج.



وقال ديرك بريمسير مساعد مدرب مونشنجلادباخ للموقع الرسمي للنادي على الإنترنت:" لدينا مباراة كبيرة وأجواء عظيمة تنتظرنا. سيدفع دوسلدورف بتشكيلة متحمسة للقاء بشكل كبير، ولكننا أيضا متحمسون".



ويستضيف فيردر بريمن فريق ماينز يوم السبت، بينما يلعب نورنبرج- بفارق سبع نقاط عن المركز الذي يخوض صاحبه دور فاصل للبقاء في البوندسليجا- مع ضيفه أوجسبورج، صاحب المركز السابع عشر.

وتفتتح مباريات هذه الجولة عندما يلتقي هوفنهايم مع باير ليفركوزن غدا الجمعة، بينما يلعب فريقان مهددان بالهبوط يوم الأحد.



ويحل شتوتجارت، الذي يحتل المركز الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا للبقاء، ضيفا على آينتراخت فرانكفورت في آخر مباريات هذه الجولة، حيث تقام هذه المباراة بعد المباراة التي تجمع هانوفر، صاحب المركز الثاني من القاع، بضيفه شالكه، الخامس عشر.



ويبتعد شالكه بفارق ثلاث نقاط فقط عن شتوتجارت، ويأمل هوب ستيفنز، المدرب المؤقت لشالكه أن يحقق الفريق أول انتصار له بعدما غابت الانتصارات عن الفريق في آخر ثماني مباريات بكافة المسابقات.

وقال المدافع باستيان اكزيبكا للموقع الرسمي لنادي شالكه على الإنترنت: "بالطبع نريد الابتعاد عن القاع بأسرع وقت ممكن. يجب أن نؤمن بأنفسنا في كل مباراة، سواء كنا ندافع أو نهاجم".