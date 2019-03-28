القاهرة : الخميس 28 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

رياضة
الخميس 28/مارس/2019 - 01:41 م

بايرن ودورتموند يستأنفان صراعهما على لقب الـ "بوندسليجا"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2569865

يعود فريقا بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند للمنافسات المحلية بعد غد السبت، مع اقتراب انتهاء سباق المنافسة على لقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

ويتصدر بايرن ميونخ الترتيب بفارق سبعة أهداف أمام منافسه بوروسيا دورتموند، حيث إن الفريقين متساويان في عدد النقاط، مع تبقي ثماني مباريات على نهاية الدوري.

وتستضيف مدينة ميونخ مواجهة مباشرة بين بايرن وبوروسيا يوم 6 أبريل المقبل، ولكن في البداية يحل بايرن ميونخ ضيفا على فرايبورج بينما يستضيف دورتموند فريق فولفسبورج بعد غد السبت في الجولة السابعة والعشرين من منافسات البوندسليجا.

وقال مانويل نوير قائد بايرن ميونخ "عاد اللاعبون الدوليون، وخضنا أول مران سويا تقريبا بمشاركة كل اللاعبين. والآن الأمور متعلقة بنقل تركيزنا إلى البوندسليجا وكأس ألمانيا".

ويلتقي بايرن ميونخ مع هايدنهايم في كأس ألمانيا يوم الأربعاء المقبل ولكن بعدما تمكن من انتزاع صدارة جدول الترتيب من دورتموند، الذي تصدره لفترة طويلة، لن يسمح بترك الصدارة أمام فرايبورج.

ويستمر غياب الجناح المخضرم آرين روبين، بينما تدرب ديفيد ألابا وألفونسو دافيس بشكل منفرد خلال هذا الأسبوع.

وتم تدعيم النادي من خلال التعاقد مع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، أغلى صفقة في ألمانيا والفائز بكأس العالم، من أتلتيكو مدريد، ولكنه سيكون متاحا للمشاركة مع الفريق بداية من الموسم المقبل.

وتعرض كريستيان بوليسيتش، المعار لدورتموند، للإصابة خلال مشاركته في مباراة دولية ودية مع المنتخب الأمريكي ولكن ماريو جويتزة وباكو ألكاسير وأكسيل فيتسيل من الممكن ان يكونوا جاهزين للمشاركة.

على الورق، ستكون مهمة بايرن ميونخ في فرايبورج سهلة، حتى ولو كانت خارج ملعبه، لاسيما وأن فولفسبورج، صاحب المركز السابع منافس دورتموند، في سباق شرس من أجل احتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

واستطاع فرايبورج أن يفرض التعادل مع مضيفه بايرن ميونخ في الدور الأول، بينما انتزع بوروسيا دورتموند فوزا صعبا من مضيفه فولفسبورج 1 صفر.

وقال برونو لاباديا مدرب فولفسبورج، الذي سيترك تدريب الفريق بنهاية الموسم، عن دورتموند في تصريحات لصحيفة "بيلد الألمانية":"لديهم مزايا الأبطال".

وأضاف:" يمكنك أن تضعهم تحت السيطرة وبعد ذلك تظهر مميزاتهم الفردية.

ماركو ريوس أو جوردان سانتشو بإمكانه دائما أن يضيف شيئا. هذا ما يجعل دورتموند مميزا".

ويتصدر لايبزج قافلة المطاردين للمتصدرين، لوكن بفارق 11 نقطة قبل أن يواجه ضيفه هيرتا برلين يوم الأحد.

ويمكن أن يتراجع لايبزج للمركز الرابع قبل خوض مباراته في هذه الجولة، إذا فاز بوروسيا مونشنجلادباخ بمباراته أمام فورتونا دوسلدورف التي تقام قبل مباراة لايبزج.

وقال ديرك بريمسير مساعد مدرب مونشنجلادباخ للموقع الرسمي للنادي على الإنترنت:" لدينا مباراة كبيرة وأجواء عظيمة تنتظرنا. سيدفع دوسلدورف بتشكيلة متحمسة للقاء بشكل كبير، ولكننا أيضا متحمسون".

ويستضيف فيردر بريمن فريق ماينز يوم السبت، بينما يلعب نورنبرج- بفارق سبع نقاط عن المركز الذي يخوض صاحبه دور فاصل للبقاء في البوندسليجا- مع ضيفه أوجسبورج، صاحب المركز السابع عشر.
وتفتتح مباريات هذه الجولة عندما يلتقي هوفنهايم مع باير ليفركوزن غدا الجمعة، بينما يلعب فريقان مهددان بالهبوط يوم الأحد.

ويحل شتوتجارت، الذي يحتل المركز الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا للبقاء، ضيفا على آينتراخت فرانكفورت في آخر مباريات هذه الجولة، حيث تقام هذه المباراة بعد المباراة التي تجمع هانوفر، صاحب المركز الثاني من القاع، بضيفه شالكه، الخامس عشر.

ويبتعد شالكه بفارق ثلاث نقاط فقط عن شتوتجارت، ويأمل هوب ستيفنز، المدرب المؤقت لشالكه أن يحقق الفريق أول انتصار له بعدما غابت الانتصارات عن الفريق في آخر ثماني مباريات بكافة المسابقات.
وقال المدافع باستيان اكزيبكا للموقع الرسمي لنادي شالكه على الإنترنت: "بالطبع نريد الابتعاد عن القاع بأسرع وقت ممكن. يجب أن نؤمن بأنفسنا في كل مباراة، سواء كنا ندافع أو نهاجم".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهرين

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهرين

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهرين

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

الآن

بالصور.. رئيس الوزراء يتفقد مستشفى التأمين الصحى بالفيوم

الآثار: الكشف عن البهو الملكى لرمسيس الثانى فى أبيدوس

انطلاق فعاليات جلسة الحوار المجتمعي الخامسة بشأن التعديلات الدستورية

دار الكتب تصحح خطأها في الاحتفال بالراحل سيد درويش

ads
الأكثر قراءة

كواليس انفصال أحمد سعد عن سمية الخشاب.. بوسى شلبى كلمة السر

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

أول رد من البرلمان على شائعة إلغاء العلاوات الدورية للموظفين

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

ألبومات الصور

بالصور.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة قمامة فى البحيرة

إعطاء جرعة "الديدان المعوية" لـ 98% من الطلاب المستهدفين بأسوان

بالصور.. رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الزهور الثالث فى كلية زراعة

بالصور.. السيطرة على حريق محلج القطن فى المحلة

رياضة

يوفنتوس يواجه إمبولي في غياب أبرز ضحايا إصابات المشاركات الدولية

انطلاق التصفيات النهائية لاختيار منتخب مصر للتايكوندو ببورسعيد

بايرن ودورتموند يستأنفان صراعهما على لقب الـ "بوندسليجا"

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

كواليس انفصال أحمد سعد عن سمية الخشاب.. بوسى شلبى كلمة السر

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

أول رد من البرلمان على شائعة إلغاء العلاوات الدورية للموظفين

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

كشكول

الجامعة البريطانية تختتم فعاليات أول معرض للسيارات بالشرق الأوسط للطلبة

قافلة جامعة أسوان توقع الكشف الطبى على 500 مريضًا بدولة جيبوتى

رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة: توفير ١٠٠ مليون وظيفة خلال ١٠ سنوات قادمة

المعاهد الأزهرية يعلن الجداول النهائية لامتحانات الشهادة الثانوية

سفير مصر بألمانيا: زيارة السيسي لألمانيا تمنح ثقة الاستثمار في مصر

الأمصار

المملكة المتحدة: مرتفعات الجولان أراضي محتلة من قبل إسرائيل

سماع دوي انفجار ضخم في مقديشو

بعقد ثابت لمدة 3 سنوات.. سولشاير مدربا لمانشستر يونايتد

مذكرات "ميشيل أوباما" الأكثر مبيعا في كل العصور

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي أحد المسلمات الناجيات من انتهاكات الصين

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

مشاهير دخلوا موسوعة جينيس.. من ضمنهم سمية الخشاب بأغلى فستان زفاف

علماء صينيون يكتشفون بروتينا يساعد في علاج عقم الذكور

الطب الصيني التقليدي يهدد الحياة البرية

مباريات
الصحة

5 بدائل صحية للبلاستيك في الحياة اليومية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎