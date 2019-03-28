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رياضة
الخميس 28/مارس/2019 - 01:40 م

الصحف الإنجليزية تسلط الضوء على استقالة تايلور

جوردون تايلور
جوردون تايلور
أ ش أ
dostor.org/2569863

ركزت الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الخميس، على استقالة جوردون تايلور، من منصبه كرئيس لرابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، بعد هجوم شديد تعرض له على إثر طريقة عمله الجدلية.

وخرجت صحيفة "تيليجراف" بعنوان: "الوقت انتهى بالنسبة لتايلور"، مضيفة: "الرئيس التنفيذي للرابطة يعلن نهاية فترته المثير للجدل والتي امتدت لـ38 عاما، وقال إن خليفته يجب أن يشجع على تعديلات في المؤسسة".

من ناحيتها، نشرت صحيفة "ديلي ستار" عنوانا يقول "تايلور الكريه"، وأضافت "مسيرة رئيس رابطة اللاعبين تنتهي بوابل من الانتقادات الغاضبة"..كما نقلت الصحيفة أيضا، تصريحات مدرب ليفربول يورجن كلوب، التي أكد فيها سعيه لاستغلال الفرصة هذا الموسم والفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسارت صحيفة "ديلي إكسبريس" على النهج ذاته، وقالت في عنوان: "لقد خذلت اللعبة"، مشيرة إلى الانتقادات العنيفة التي تلقاها تايلور وأدت إلى تخليه عن منصبه..وذكرت في خبر آخر أن أسهم لاعب تشيلسي كالوم هودسون أودوي ارتفعت للسماء، بعد الأداء المميز له في أول مباراتين دوليتين له مع المنتخب الإنجليزي.

أما صحيفة "ميرور" ففضلت التركيز على مستقبل هودسون أودوي، وقالت: "برشلونة، يونايتد، بايرن، بي إس جي، يوفي.. إنه قرارك".

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