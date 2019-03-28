رئيس مجلس الشورى القطري يشارك في اجتماع جدة اليوم

وصل رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، ظهر اليوم الخميس، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ليرأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الدوري الثاني عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب، والمجالس الوطنية، ومجالس الأمة بدول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقده اليوم الخميس، بالمملكة.



وكان في استقبال رئيس مجلس الشورى القطري، لدى وصوله مطار جدة الدولي، كل من؛ الأمين العام لمجلس الشورى السعودي محمد بن داخل المطيري، والأمين العام لمجلس الأمة الكويتي علام الكندري، والأمين العام لمجلس الشورى العماني الشيخ علي بن ناصر بن حمد المحروقي.



وتأتي مشاركة الوفد القطري في اجتماع جدة، في ظل استمرار الأزمة القطرية التي تقترب من عامها الثاني بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يوينو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها للإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنها الخلاف.