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الخميس 28/مارس/2019 - 12:16 م

"العوامية" ثاني الجمهورية في الدوري الثقافي لمراكز الشباب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2569663

نجح مركز شباب العوامية، التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، من حصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية، في مسابقة الدوري الثقافي والعلمي لمراكز الشباب، والذي تنظمه الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

ووعد كمال أبو ضيف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، بتكريم فريق «العوامية» الفائز، على ما حققوه من انجاز كبير، مع تقديم الدعم اللازم لهم خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد سليمان أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة مركز شباب "العوامية"، إن الفريق الفائز ضم كل من: محمد مسعود خليفة، ومحمد خالد عبد الرحمن، ومحمود أحمد محمود، ومروة محمد همام، ونسمة على محمود، موجها الشكر لمسئولي الشباب والرياضة بالإدارة والمديرية، ولفريق العمل المساعد بالمركز، وعلى رأسهم مرسي علي أبو الحسن، المدير التنفيذي للمركز، ومحمد فرج، المشرف الرياضي.

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