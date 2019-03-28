وزير بحرينى: الإعلام أصبح خط أول للدفاع عن مقدرات الدول

أكد وزير شئون الإعلام البحرينى، على بن محمد الرميحى، أن قطاع الإعلام والاتصال فى المنطقة العربية بات يواجه مشكلة حقيقية، تتمثل فى الكم الهائل من الوسائل والقنوات من جهة، وغياب الصناعة الإعلامية المؤثرة من جهة أخرى، وهو ما يجعل الهم مشتركًا على مستوى المنطقة العربية، فى ضرورة البحث عن صناعة التأثير في هذا القطاع الحيوي.



جاء ذلك خلال مشاركة "الرميحى" فى الجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى الإعلام العربى، الذى استضافته إمارة دبي بدولة الإمارات، تحت عنوان "الإعلام العربى: الواقع والمستقبل"، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



وشدد وزير شئون الإعلام البحرينى، أن كل مسئول يجب أن يكون لاعبًا أساسيًا في قطاع الإعلام، لما قد ينتج من تأثير سلبى يرافق غياب المؤثرين عن الساحة الإعلامية.



وأشار "الرميحى"، إلى أن ما يُصرف على صناعة الإعلام اليوم على مستوى العالم لا يقل عن ما يُصرف على الصناعات العسكرية، ما يجعل من هذا القطاع خطًا أول للدفاع عن مقدرات الدول والحفاظ على أمنها واستقرارها وتعزيز هويتها الوطنية وانتمائها الثقافي.



وصرح الوزير البحرينى قائلًا: "الكثير من وسائل الإعلام حاولت وما زالت تحاول التدخل في شئوننا الداخلية وتقويض أمننا وتقسيم مجتمعاتنا لتحقيق أهدافها، ولكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل بفضل الله ثم بفضل تمسكنا بالمبادئ والقيم الأصيلة التى تجمعنا كشعوب عربية، وتميزنا عن الآخرين وتحفظ وحدتنا الوطنية".