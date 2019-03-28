فوز حزب "بالانج براشارات" فى الانتخابات العامة بتايلاند

أعلنت لجنة الانتخابات في تايلاند، اليوم الخميس، أنه بعد فرز مائة فى المائة من أصوات الناخبين فى الانتخابات العامة الأخيرة التى جرت فى البلاد، أظهرت النتائج فوز حزب "بالانج براشارات"، وذلك دون الإعلان عن عدد المقاعد التي فاز بها الحزب الذى يحظى بدعم من الجيش.



وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن هذه النتائج ليست الرسمية بعد، مشيرة إلى أن اللجنة قد واجهت ضغطًا متزايدًا من أجل تسريع عملية فرز الأصوات والنظر فى المخاوف واسعة النطاق بشأن المخالفات المحتملة.



وقد دعت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وأستراليا وغيرها من الدول اللجنة الانتخابية إلى النظر في المخاوف بشأن وقوع مخالفات فى هذه الانتخابات التى تعد الأولى التي تجرى في تايلاند منذ الانقلاب العسكرى الذى وقع بها عام 2014.



ومن المتوقع ألا يتم الإعلان عن النتائج الرسمية حتى شهر مايو القادم، وقالت اللجنة إن تخصيص المقاعد قد يتغير لأنه يجرى التحقيق فى شكاوى ودعاوى قضائية في بعض الدوائر الانتخابية.



وقد توجه الناخبون فى تايلاند يوم "الأحد" الماضى، إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان المكون من 500 عضو، والذي سيحدد مع مجلس الشيوخ المكون من 250 عضوًا من المجلس العسكري من هو رئيس الوزراء القادم.