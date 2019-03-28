رئيس مجلس المفوضية الليبيبة يجتمع مع نائب المبعوث الأممى للشئون الإنسانية

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د.عماد السايح، مع نائب المبعوث الأممي للشئون الإنسانية لدى ليبيا "ماريا ريبيرو"، استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة.



ووفقًا لما ذكره موقع المفوضية، تم خلال هذا الاجتماع استعراض مدى جاهزية المفوضية للعملية الانتخابية المرتقبة، وسبل دعم الأمم المتحدة لهذه العملية، وآلية التنسيق بين المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالخصوص. هذا وتجوّلت "ريبيرو" بأقسام المقر الجديد للمفوضية، حيث اطلعت على تجهيزات المبنى والإنشاءات القائمة فيه، كما تابعت بعض أنشطة الإدارات، التى من بينها نشاط المحاكاة الانتخابية الذي ينظمه قسم التدريب بالمفوضية.



وحضر الإجتماع الذى عُقد أمس الأول فى ديوان مجلس المفوضية، عضو مجلس المفوضية السيدة "رباب حلب"، وفريق بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا.



