نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"
يقدم موقع "الدستور"، أهم الأخبار فى نشرة الظهيرة، اليوم الخميس 28 مارس 2019، وكان أبرزها:
بالصور.. رئيس الوزراء يتفقد مستشفى التأمين الصحي بالفيوم
مصر للطيران تتسلم أول طائرة "دريملاينر" ضمن صفقة بـ6 مليارات دولار
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من النواب لإدارة التجنيد والتعبئة
القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية في سانت كاترين
قرار جمهورى بإعادة تخصيص أراضى الدولة لإقامة "بئر العبد الجديدة"
انطلاق فعاليات جلسة الحوار المجتمعي الخامسة بشأن التعديلات الدستورية
الآثار: الكشف عن البهو الملكي لرمسيس الثاني بأبيدوس
أول رد من البرلمان على شائعة إلغاء العلاوات الدورية للموظفين
دار الكتب تصحح خطأها في الاحتفال بالراحل سيد درويش
الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة اليوم يصاحبه أمطار.. والقاهرة 27 درجة
"المالية" تكشف حقيقة تقديرات سعر الصرف فى الموازنة
إنذار للأعلى للإعلام بمنع إذاعة أعمال عمرو واكد وخالد أبوالنجا
الإفراج عن 157 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 417 سجينًا
سقوط ضحايا بإطلاق نار فى ولاية أمريكية