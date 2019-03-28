حل مجلس إدارة مركز شباب حى ناصر بأسوان والتحقيق مع العاملين

وجهت وزارة الشباب والرياضة خطابًا رسميًا إلى مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية تجاه مركز شباب حي ناصر، ومنها حل مجلس إدارة المركز.



يأتي ذلك ضمن سياسة الوزارة نحو المتابعة والتقييم لأداء مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية.



ويأتي الخطاب في إطار متابعة نتائج الزيارة التفقدية المفاجئة التي قام بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمركز شباب حي ناصر بأسوان، والذي تبين له إغلاق المركز في أوقات العمل الرسمية.



وتمثلت القرارات المتخذة تجاه مركز شباب حي ناصر في حل مجلس الإدارة وتشكيل مجلس إدارة مؤقت على وجه السرعة، وتحويل مدير الإدارة الفرعية التابع لها المركز للتحقيق واستبعاده دون إسناد أي عمل وظيفي له داخل مراكز الشباب بأسوان، واستبعاد مدير المركز وإحالته للتحقيق فورا، وتحويل جميع العاملين بالمركز إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم، ونقلهم إلى الإدارة الفرعية التابع لها المركز وتعيين بدلا منهم من قبل المديرية.



وكان الدكتور أشرف صبحي قد قام بزيارة مفاجئة لمركز شباب حي ناصر بأسوان أثناء زيارته للمحافظة أول أمس، وفوجئ بإغلاق أبواب المركز وعدم وجود العاملين به، فوجه بمحاسبة المقصرين في أداء عملهم وتحويلهم إلى التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.