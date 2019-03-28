المصيلحى: توجيهات الرئيس تؤكد دائما على توفير السلع للمواطن

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أهمية جهاز حماية المستهلك، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة اجتماعاته تتمحور حول الاهتمام بالمواطن والسعى لتحسين مستوى المعيشة بتوفير السلع والخدمات وكذلك الرقابة على جودة السلع للمواطن، ﻭأنه من باب أولى إذا حدث خطأ، أن يرد الحق للمواطن للحفاظ على حقوقه.



وأضاف أنه تم إصدار القانون الجديد لحماية المستهلك فى رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، حيث يعطى المستهلك حقه فى الاختبار وإرجاع السلع ومعرفة المعلومات الأساسية عن السلع، وذلك يضمن استمرار الإنتاج وتوفير السلع بأسعار عادلة، مشيرا إلى أنه على يقين أن الحماية الفاعلة مسئولية مشتركة بين كافة المؤسسات الدولة وكذلك المجتمع المدنى.



وأوضح أن الدور التوعوي للمستهلك، يتمثل في معرفته بحقوقه والتعبير فى حال وجود أى شكوى وحلها، مؤكدا أن الجزء الأساسى فى منظومة حماية المستهلك هو المواطن، وكذلك دور الجهاز فى التعاون مع وسائل الإعلام وإيجاد كافة المعلومات وتوفيرها لأجهزة الإعلام لتوعية المواطن بحقوقه، كما أن الحكومة المصرية لديها إدراك بحجم التحديات التى تواجه الشعب المصرى، وأن الحكومة لديها برنامج لذلك، حيث إن الرئيس دائما يؤكد ضرورة العمل بإرادة قوية وأسلوب علمى لما يحقق الخدمات الجيدة للمواطنين.



جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتورة سعاد عبدالرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأحمد سمير المدير التنفيذي للجهاز، والدكتورة سلوى شكوى عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، والمستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف، والعديد من الشخصيات المختصين في المجال.