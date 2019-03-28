إطلاق عدة مبادرات في اليوم العالمي لحماية المستهلك

يطلق وزير التموين الدكتور علي المصلحي، خلال الاحتفال باحتفالية جهاز حماية المستهلك، عددا من المبادرات، منها حملة التوعية بقانون حماية المستهلك، بالإضافة لعرض إعلان عن دور حماية المستهلك، وإطلاق منظومة الخدمات المستحدثة منها سيارات الضبطية القضائية وهي سيارات مجهزة تستخدم في تلقي الشكاوى ورصد المخالفات حيث من المقرر أن تنتشر بالأسواق والميادين العامة.



كما يعلن انطلاق المنافذ الإلكترونية من خلال شاشات تفاعلية متواجدة بالجامعات ومحطات المترو ومحطات السكك الحديدية والمطارات لتسهيل عملية تلقي الشكاوي، والإعلان عن إصدار دليل خدمة حماية المستهلك والذي يشمل كافة المعلومات التي يكون المستهلك في حاجة إليها خلال تعاملاته بالإضافة إلي التعريف بدور وأهداف الجهاز وطرق عمل منظومة حماية المستهلك.



كما تشهد الاحتفالية الإعلان عن إصدار نسخة مترجمة من قانون حماية المستهلك الجديد باللغة الإنجليزية والفرنسية توزع على السفارات الأجنبية، والإعلان عن افتتاح مركز تدريب سياسات حماية المستهلك أقيمت ودوليا.

