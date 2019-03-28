حريق ضخم في مبنى ببنجلاديش يجبر العمال على القفز من الدور 19

اندلع حريق كبير في مبنى شاهق في دكا، مكون من 19 طابقا، مما أدى إلى محاصرة العمال في الداخل وإجبار بعضهم على ما يبدو على محاولة القفز إلى بر الأمان.



فيما تواصل خدمة الإطفاء في العاصمة البنجلاديشية جهودها لمواجهة الحريق، ويقول المسئولون إنه من المعروف أن أكثر من عشرة أشخاص قد أصيبوا حتى الآن.



وأظهرت الصور الدرامية من موقع الحريق، حيث اجتاحت النيران الطابقين التاسع والعاشر من المبنى المؤلف من 19 طابقًا، بعض الأشخاص الذين يحاولون تسلق الكابلات بين وحدات التكييف في خارج البرج.