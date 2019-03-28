الرئيس الكازاخي الجديد يزور موسكو الأسبوع المقبل

يزور الرئيس الكازاخستاني الجديد، قاسم توكاييف، روسيا في زيارة رسمية 3 أبريل المقبل؛ لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وذكر المكتب الصحفي للرئيس الكازاخي، اليوم الخميس، في بيان حسبما أوردت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أن البند الرئيسي في برنامج الزيارة هو إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن جدول أعمال اللقاء يتضمن قضايا التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، بجانب الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الصلة.



وأكد البيان أنه من المقرر توقيع عدد من الوثائق الثنائية خلال الزيارة.



يُذكر أن زيارة توكاييف إلى روسيا ستكون الأولى له إلى خارج كازاخستان بعد توليه الرئاسة.



وفي سياق آخر، قال مكتب الرئيسة الإستونية، كيرستي كاليولايد، إن رئيسة البلاد سوف تقوم بزيارة للعاصمة الروسية موسكو في الـ18 من أبريل القادم؛ للمشاركة في حفل افتتاح السفارة الإستونية المُرممة هناك.



وذكر المكتب الرئاسي الإستوني- حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن الزيارة تعد الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس إستوني لروسيا منذ عام 2011.



من جانبه، قال لوري كووسينج مستشار السياسة الخارجية لرئيسة إستونيا: "إن بعثتنا الأجنبية تعمل في موسكو، وتعد اليوم واحدة من أكبر سفارات إستونيا وأكثرها أهمية.. إنها تتصدر أولويات دبلوماسيتنا".



وأضاف أن بلاده أخطرت وزارة الخارجية الروسية بالزيارة، غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات بشأن الاجتماعات الثنائية في موسكو.