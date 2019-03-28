مدبولى يتفقد قسمى الأورام والمناظير بمستشفى التأمين الصحى بالفيوم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ترافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ الفيوم، قسمى الأورام والمناظير بمستشفى التأمين الصحي بالفيوم.



واستمع مدبولي إلى شرح من وزيرة الصحة لما تم إنجازه من أعمال التطوير بالمستشفى ودعمه بأحدث الأجهزة الطبية في تخصصات الأورام والمناظير والقلب.



وشدد مدبولي خلال الزيارة علي ضرورة الاهتمام بكل مستشفيات قطاع الصحة، حتى تكون في أتم الاستعداد لتقديم خدمة طبية وعلاجية لائقة بالمواطنين، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا وكبيرًا بقطاع الصحة.