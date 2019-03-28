أويل برايس: مصر نقطة مضيئة بين مصدرى الغاز الطبيعى المسال

أكدت صحيفة "أويل برايس" البريطانية، أن الغاز الطبيعى المسال انطلق أخيرًا من مصر، بعد عدة سنوات من تحولها لدولة مستوردة للطاقة لتعود مرة أخرى وتكون من أبرز مصدرى الغاز في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.



وتابعت أن القاهرة تتجه لمستقبل أكثر إشراقًا فى مجال الطاقة، حيث ينظر إليها على أنها نقطة مضيئة جديدة بين منتجي الغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع التوقيع على صفقات إمداد جديدة فى ظل زيادة الإنتاج.



وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يعمل مصنع إدكو بكامل طاقته بحلول منتصف العام الجارى على خلفية الزيادة المستمرة في إنتاج الغاز المحلي، بينما لا يزال مصنع التسييل الآخر دون عمل حتى الآن في انتظار حل أزمته مع المشغلين.



وأضافت أن صادرات شهر فبراير، بلغت نحو 390 مليون لتر مكعب، وتعد تركيا المشتري الرئيسى، لافتة إلى أن مصر تحولت سريعًا لواحدة من أبرز مصدرى الغاز بفضل حقل زهر والاستغلال السريع له.

