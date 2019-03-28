أول رد من البرلمان على شائعة إلغاء العلاوات الدورية للموظفين

قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، إن العلاوات الدورية للموظفين يتم صرفها وفقا للقانون، وبناء على ذلك ليس من حق أحد إلغائها إلا بقانون أيضا.



وأشار "وهب الله"، في بيان له، إلى أن مجلس النواب هو صاحب الحق في إصدار التشريعات، قائلا: لم يحدث أن تقدمت الحكومة أو أي نائب بتشريع في هذا الخصوص، وهو ما يؤكد استمرار صرف العلاوات المقررة وفقا للقوانين في المواعيد المقررة لها.



واستنكر "وهب الله" انتشار مثل هذه الشائعات التي تستهدف في المقام الأول إثارة البلبلة والقلاقل داخل المجتمع، في الوقت الذي تتجه فيه مصر نحو البناء والاستقرار.



وأكد الأمين العام لاتحاد نقابات العمال أن عمال مصر يدركون حجم التحديات التي تواجه مصر، ولا ينساقون وراء هذه الشائعات.



وتعجب من انتشار تلك الشائعات على الرغم من أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بإعادة النظر في الأجور، والحكومة تتجه نحو إصلاح هيكل الأجور وفقا للظروف الحالية.