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الخميس 28/مارس/2019 - 12:00 م

وصول 33 ألف طن سولار و5 آلاف طن بوتاجاز إلى ميناء الإسكندرية

وصول 33 ألف طن سولار
أ ش أ
dostor.org/2569619

قال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور إن الميناء استقبل الباخرة (هيستريا ديبلا) قادمة من فرنسا وتحمل 33 ألف طن سولار، والسفينة (جاز سي دليتي) من الجزائر وعليها 5 آلاف طن بوتاجاز.

وأضاف الغندور - في تصريح اليوم الخميس- أنه تم فحص الباخرتين وتفريغهما على الأرصفة المخصصة بعد بيان مدى مطابقتهما للمواصفات، موضحًا أنه تم دخول وخروج 12 ألفا و43 شاحنة تحمل بضائع عامة مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح أن عدد البواخر بالميناء يبلغ 127 باخرة وتراكي 38 سفينة، وتتواجد بمنطقة المخطاف الخارجي 29 باخرة ويتم تفريغ 9 بواخر بمنطقة المخطاف الداخلي، مؤكدا سرعة الإجراءات الجمركية الخاصة بشحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات.

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