انفراجة في أزمة إيكاردي مع إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردى من العودة لقيادة هجوم نادى إنتر ميلان من جديد، بعد غياب دام أكثر من شهر، بسبب المشاكل بينه وبين إدارة النادى الإيطالي.





وفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فإن إيكاردى من المتوقع أن يقود هجوم إنتر ميلان فى مواجهة لاتسيو، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإيطالي، بعد إصابة مواطنه لوتارو مارتينيز.





أضافت الصحيفة أن مارتينيز عاد من معسكر المنتخب الأرجنتيني مصابا، خلال المواجهة الودية أمام المنتخب المغربى، وسوف يخضع اللاعب اليوم الخميس لمزيد من الفحوصات الطبية، لتحديد مدى قوة الإصابة.





وأشارت الصحيفة إلى فرصة إيكاردى كبيرة للمشاركة فى مواجهة لاتسيو، خاصة وأن نسب مشاركة لوتارو فى المباراة ضعيفة للغاية، مما يمنح الفرصة لإيكاردى لقيادة هجوم النيراتزورى من جديد بعد غياب طويل.





وكانت إدارة إنتر ميلان قد جردت إيكاردى من شارة قيادة الفريق، وقامت بمنحها للحارس السلوفينى سمير هاندانوفيتش، بعد المشاكل التى تفاقمت مع إدارة النادى بسبب رفضه تجديد عقده.