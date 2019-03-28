القاهرة : الخميس 28 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

رياضة
الخميس 28/مارس/2019 - 12:00 م

انفراجة في أزمة إيكاردي مع إنتر ميلان

انفراجة في أزمة إيكاردي مع إنتر ميلان

انفراجة في أزمة إيكاردي
dostor.org/2569618

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردى من العودة لقيادة هجوم نادى إنتر ميلان من جديد، بعد غياب دام أكثر من شهر، بسبب المشاكل بينه وبين إدارة النادى الإيطالي. 

وفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فإن إيكاردى من المتوقع أن يقود هجوم إنتر ميلان فى مواجهة لاتسيو، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإيطالي، بعد إصابة مواطنه لوتارو مارتينيز.

أضافت الصحيفة أن مارتينيز عاد من معسكر المنتخب الأرجنتيني مصابا، خلال المواجهة الودية أمام المنتخب المغربى، وسوف يخضع اللاعب اليوم الخميس لمزيد من الفحوصات الطبية، لتحديد مدى قوة الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى فرصة إيكاردى كبيرة للمشاركة فى مواجهة لاتسيو، خاصة وأن نسب مشاركة لوتارو فى المباراة ضعيفة للغاية، مما يمنح الفرصة لإيكاردى لقيادة هجوم النيراتزورى من جديد بعد غياب طويل.

وكانت إدارة إنتر ميلان قد جردت إيكاردى من شارة قيادة الفريق، وقامت بمنحها للحارس السلوفينى سمير هاندانوفيتش، بعد المشاكل التى تفاقمت مع إدارة النادى بسبب رفضه تجديد عقده.   

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهرين

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهرين

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهرين

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

الآن

رئيس الوزراء يصل الفيوم

الإفراج عن 157 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 417 سجينًا

إنذار للأعلى للإعلام بمنع إذاعة أعمال عمرو واكد وخالد أبوالنجا

"المالية" تكشف حقيقة تقديرات سعر الصرف فى الموازنة

ads
الأكثر قراءة

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

أول رد من البرلمان على شائعة إلغاء العلاوات الدورية للموظفين

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

"لكمة في الوجه".. تفاصيل مثيرة في خناقة كهربا ورئيس الزمالك

ألبومات الصور

بالصور.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة قمامة فى البحيرة

إعطاء جرعة "الديدان المعوية" لـ 98% من الطلاب المستهدفين بأسوان

بالصور.. رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الزهور الثالث فى كلية زراعة

بالصور.. السيطرة على حريق محلج القطن فى المحلة

رياضة

22 فريقا يشارك في بطولة إفريقيا للطائرة "رجال" بالأهلي

نادى ديونز يتوج بلقب دورى كرة السلة للناشئات

انفراجة في أزمة إيكاردي مع إنتر ميلان

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

أول رد من البرلمان على شائعة إلغاء العلاوات الدورية للموظفين

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

"لكمة في الوجه".. تفاصيل مثيرة في خناقة كهربا ورئيس الزمالك

كشكول

نيابة زفتى تصرح بدفن "ضحية المرجيحة" بمدرسة قاسم أمين

"تمريض أسوان" تنظم يومًا علميًا عن تحديات الرعاية الصحية

ننشر تفاصيل مصرع "ضحية المرجيحة" بزفتى

"طب الأزهر" تمنع كتابة الآيات القرأنية فى الامتحانات

محافظ الجيزة يتفقد الإختبارات التجريبية على التابلت بمدرسة السعيدية الثانوية

الأمصار

بعقد ثابت لمدة 3 سنوات.. سولشاير مدربا لمانشستر يونايتد

مذكرات "ميشيل أوباما" الأكثر مبيعا في كل العصور

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي أحد المسلمات الناجيات من انتهاكات الصين

ولي عهد أبوظبي يؤكد موقف دولة الإمارات الثابت من دعم مصر

كازينو ريال مدريد وخطة لميسي.. أبرز عناوين صحف الرياضة العالمية

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

علماء صينيون يكتشفون بروتينا يساعد في علاج عقم الذكور

الطب الصيني التقليدي يهدد الحياة البرية

امرأة لديها "رحمين" تلد مرتين خلال 26 يوما

مباريات
الصحة

الجلوس لوقت طويل يؤدي للوفاة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎