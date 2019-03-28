الجيش اليمنى يحرر 3 قرى فى محافظة حجة

أفادت مصادر يمنية، بأن قوات الجيش تمكنت من تحرير قرى (بني كديش والأكوع والخادمة) في مديرية عبس بمحافظة حجة.



وأوضحت المصادر- لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الخميس- أن الجيش اليمني شن هجوما على مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية عبس، ووصل إلى قرية الظهر قرب سوق البداح في مركز عزلة بني حسن بالمحافظة.



وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية نفذت عمليات تفجير في بعض مقرات حكومية يمنية داخل القرى وأملاك خاصة، بعد سيطرة الجيش على أولى قرى عبس، حيث قامت بتفجير فندق المجنورة على الطريق الدولي المتجه إلى الحديدة.



وفي الضالع، جنوب اليمن، قتل وأصيب 40 من عناصر ميليشيات الحوثي، مساء الأربعاء، في كمين نفذته قوات الجيش اليمني، غرب منطقة مريس شمال محافظة الضالع.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)، إن قوات الجيش استدرجت عناصر من الميليشيا الحوثية، أثناء محاولة تسللها في محيط جبل (مضرح) غرب منطقة مريس كانت قادمة من جبل الشامي، وحاصرتها ومن ثم باغتتها بهجوم مفاجئ.