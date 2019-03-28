باكستان تطلع الدبلوماسيين الأجانب على مستجدات تحقيقات هجوم"بولواما"

أطلعت الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، الدبلوماسيين الأجانب على التقرير المبدئي للتحقيقات المتعلقة بحادث "بولواما" الذي أسفر عن مقتل 44 من قوات الأمن في كشمير الشهر الماضي.



وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن النائب العام ووزير الخارجية ووكيل وزارة الداخلية ومدير وكالة التحقيق الفيدرالي حضروا الاجتماع الذي تم إطلاع الدبلوماسيين الأجانب فيه على التقرير المبدئي حول نتائج التحقيقات.



وأوضح الجانب الباكستاني للدبلوماسيين الأجانب، أن 54 مشتبها يخضعون للتحقيقات إلا أنه لا يوجد ما يربطهم بالهجوم حتى الآن، وأنه تم فحص جميع المعلومات التي قدمها الجانب الهندي بدقة فيما سيتم طلب المزيد من المعلومات والوثائق من الهند لاستكمال التحقيقات.



يشار إلى أن التوترات تصاعدت بين الهند وباكستان الشهر الماضي، بعدما شنت الهند غارات جوية داخل باكستان، قالت إنها استهدفت مقار جماعة متطرفة وذلك إثر الهجوم الذي استهدف قوات الأمن بحافلة مفخخة في 14 من فبراير بإقليم كشمير المتنازع عليه بين الجانبين.